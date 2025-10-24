Der bündig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin aus Aluminium fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Er erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht und verfügt über integrierte Lichtszenen. Steuere die Leuchte sofort per Bluetooth oder mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter. Weitere Funktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.