Einzelne Lampe, E27
Integriere eine Philips Hue White Ambiance Lampe in Dein System, und rücke Dein Zuhause mit verschiedenen Weißtönen in das rechte Licht. Von Warmweiß bis Tageslichtweiß – mit dieser Leuchte erhälst Du Licht, das Dir beim Aufwachen, Entspannen, Lesen, Konzentrieren oder Energietanken hilft.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 1 x E27-Lampe
- Weißstufen (2200–6500 K)
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110