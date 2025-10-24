Runner Einzelspot
Wenn Du den Philips Hue White Ambiance Runner-Spot in Dein Philips Hue Lichtsystem integrierst, kannst Du natürliches Weißlicht genießen, das Dir beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Ein hochwertiger, langlebiger und mit Liebe zum Detail gestalteter Spot
Aktueller Preis ist 85,00 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- GU10
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall