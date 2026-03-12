Diese Unterbauleuchten sind perfekt für Küchen oder jeden Raum mit Schränken und Regalen im ganzen Zuhause geeignet. Sie kombinieren funktionale und stimmungsvolle Beleuchtung passend für jeden Moment. Bereite Mahlzeiten unter klarem Tageslichtweiß vor, speise in einem sanften warmen Weißton und treffe abends Freunde und Verwandte bei Farbverläufen aus buntem Licht, die lebendige Wandflutungseffekte erzeugen. Vollspektrum-Tageslichtweiß bringt jede Weißlichttemperatur in den Raum, während Chromasync für eine präzise Farbangleichung zwischen den Leuchten sorgt und einen übergangslosen Eindruck erzeugt. Montiere diese hochwertige lackierte Aluminiumleuchte einfach selbst unter Küchenschränken oder Regalen und schließe es an Deine bestehende Wandsteckdose an. Beginne mit einem Zweier-Pack linearer Gradient Lightbars und erweitere es durch Erweiterungen für bis zu 3 Meter Länge und insgesamt fünf Leuchten. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.

Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)

Wandflutungseffekte mit Farbverlauf

Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung

Selbst montierbar

Steuern und individuell einstellen mit der Hue App