Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots
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Über Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots
Bringe noch mehr funktionale und farbenfrohe Umgebungsbeleuchtung auf jede Küchenarbeitsfläche oder jede Unterschrankfläche in Deinem Zuhause. Erweitere Deine am Unterschrank installierten Spots durch die mitgelieferte Licht-Box mit bis zu drei weiteren Leuchten an der Steckdose. Jetzt bleibt keine Ecke der Küche mehr dunkel! Vollspektrum-Tageslichtweiß bringt jede Weißlichttemperatur in den Raum, während Chromasync für eine präzise Farbangleichung zwischen den Leuchten sorgt und einen übergangslosen Eindruck erzeugt. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der Hue App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.
- Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)
- Einstellbares weißes und farbiges Licht
- Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
- Selbst montierbar
- Steuern und individuell einstellen mit der Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138514
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Aluminium, Aluminiumdruckguss, Polykarbonat
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50.000
- Umgebungstemperaturbereich
- +10 bis +25 °C
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbar
- Nein
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Mobil
- Nein
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 49
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- >80
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 0.5
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 108
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Home Office, Küche, Wohnzimmer
- Stil
- Funktional
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103138514
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,35 kg
- Höhe
- 72 mm
- Länge
- 245 mm
- Breite
- 125 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004346301
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,1
- Leistung
- 2,6
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 2,6
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 20 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 250
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Farbiges und weißes Licht (RBGW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- n/a
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II und III
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Lichtleistung von 2.700 K
- 240
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Schränke
Die Lampe
- Bauform
- Spotlight
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden