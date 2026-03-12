Buzzard Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

32,99 €

Black outdoor wall lantern with a clear glass enclosure, visible filament bulb, matte finish, and compact rectangular shape.
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Über Buzzard Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

Mit dieser Black Edition Wandleuchte von Philips myGarden kreieren Sie in Ihrem Außenbereich einen Vintage-Look. Das schicke Retro-Design, die hochwertigen Materialien und die schwarze Optik passen perfekt zu Ihrem persönlichen Stil.

  • Ohne Leuchtmittel
  • Schwarz
  • Wasserbeständig
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