Puled Bodenspots/Erdspieße 4,6 W GU10

47,99 €

Black cylindrical spike spotlight with matte finish, featuring a round lens, adjustable bracket, and compact design.
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Puled Bodenspots/Erdspieße 4,6 W GU10

Dieser authentische Philips Puled LED-Spot in Schwarz verleiht Deinem Garten bei Nacht einen charmanten Look. Er strahlt warmweißes Licht aus und erweckt Deinen Garten abends beim Familienessen oder beim Treffen mit Freunden zum Leben.

  • 2700 K
  • Schwarz
  • Wasserdicht
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay