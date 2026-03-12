Festavia Netzlichterkette – 1 m x 3,5 m, 250 LEDs
Über Festavia Netzlichterkette – 1 m x 3,5 m, 250 LEDs
Hülle Deinen Garten in ein Netz aus magischem Licht! Die Festavia Netzlichterkette für den Außenbereich sorgt mit dekorativer, festlicher Beleuchtung für unvergessliche Momente. Genieße lebendige Farbverläufe in mehreren Farben oder warm‑ bis kaltweißes Licht — perfekt für jede Jahreszeit, jeden Anlass oder jede Stimmung. Lege Festavia Lichernetze über Sträucher, Zäune oder Balkongeländer und bringe jeden Bereich zum Strahlen. Dank der Schutzklasse IP54 sind sie wetterfest und können das ganze Jahr über draußen bleiben. Entdecke noch mehr Magie, wenn Du Festavia zusammen mit einer Hue Bridge nutzt! Personalisiere jeden Moment mit dynamischen Effekten – von funkelnden Sternen über tanzende Flammen bis hin zu einem sanften, kerzenähnlichen Flackern. Für ein besonders intensives Erlebnis synchronisiere Deine Lichter mit Musik und beobachte, wie sie zu jedem Takt tanzen, dimmen und ihre Farbe verändern. Festavia ist nahtlos in das Hue System integriert und harmoniert im Einklang mit Deinen Hue Außenleuchten und bietet eine mühelose Steuerung sowie individuelle Anpassungsmöglichkeiten über die Hue App und Sprachassistenten.
- 1 x 3,5 m mit 250 LEDs
- Weiß- und Farbverläufe
- Musiksynchronisation und dynamische Effekte
- Schwarzes Kabel
- Nutzung im Außenbereich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103180070
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- PC, PVC
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 15'000
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +45 °C
- Nennlebensdauer
- 15'000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- -
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 2
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 12
Lichterkette/Lightstrip
- Verlängerung möglich
- Ja
- Eingangsspannung
- 24V
- Länge
- 3'450 mm
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Garten, Außenbereich
- Stil
- Zeitlos
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103180070
- Nettogewicht
- 1.28 kg
- Bruttogewicht
- 1.64 kg
- Höhe
- 156 mm
- Länge
- 114 mm
- Breite
- 328 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004457001
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.5
- Leistung
- 14.8
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 0.016
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 7'950
- Gesamte Höhe
- 1'000 mm
- Gesamte Länge
- 7'950 mm
- Kabellänge bis zur ersten LED
- 4'500 mm
- Länge der Lichterkette
- 3'450 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 200
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges Licht (RGBIC)
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP54 (IP44-Netzteil)
- Schutzklasse
- Klasse II und III
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Lichtleistung von 2.700 K
- 150
- LED-Lichtabstand
- 144 mm
- Hochfrequenz-Sensor
- Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Nein
- Montageoptionen
- Büsche
Die Lampe
- Bauform
- Net
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
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