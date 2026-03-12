Hülle Dein Zuhause in einen Vorhang aus magischem Licht! Für den Innen‑ und Außenbereich geeignet. Die Festavia Lichtervorhänge bringen jeden Moment mit dekorativer, festlicher Beleuchtung zum Strahlen. Genieße lebendige Farbverläufe in mehreren Farben oder warm‑ bis kaltweißes Licht entlang jeder Lichterkette — perfekt für jede Jahreszeit, jeden Anlass oder jede Stimmung. Hänge sie vors Fenster, an Wände oder über Betten. Dank der Schutzklasse IP54 sind sie wetterfest und können das ganze Jahr über draußen bleiben. Schmücke Fassaden, Terrassen und Balkone mit dem beeindruckenden Leuchten der Lichtervorhänge und gestalte jeden Moment individuell mit dynamischen Effekten, wenn du Festavia mit einer Hue Bridge verwendest. Wähle zwischen funkelnden Sternen, tanzenden Flammen oder einem sanften, kerzenähnlichen Flackern. Für ein besonders intensives Erlebnis synchronisiere Deine Lichter mit Musik und beobachte, wie sie zu jedem Takt tanzen, dimmen und ihre Farbe verändern. Festavia ist nahtlos in das Hue System integriert und erstrahlt im Einklang mit Deinen Innen- und Außenleuchten. Sie lässt sich über die Hue App und Sprachassistenten mühelos steuern und konfigurieren.

1.35 x 2 m mit 250 LEDs

Weiß- und Farbverläufe

Musiksynchronisation und dynamische Effekte

Transparentes Kabel

Für den Innen- und Außenbereich geeignet