Festavia Lichtervorhang – 1,35 x 2 m, 250 LEDs
Über Festavia Lichtervorhang – 1,35 x 2 m, 250 LEDs
Hülle Dein Zuhause in einen Vorhang aus magischem Licht! Für den Innen‑ und Außenbereich geeignet. Die Festavia Lichtervorhänge bringen jeden Moment mit dekorativer, festlicher Beleuchtung zum Strahlen. Genieße lebendige Farbverläufe in mehreren Farben oder warm‑ bis kaltweißes Licht entlang jeder Lichterkette — perfekt für jede Jahreszeit, jeden Anlass oder jede Stimmung. Hänge sie vors Fenster, an Wände oder über Betten. Dank der Schutzklasse IP54 sind sie wetterfest und können das ganze Jahr über draußen bleiben. Schmücke Fassaden, Terrassen und Balkone mit dem beeindruckenden Leuchten der Lichtervorhänge und gestalte jeden Moment individuell mit dynamischen Effekten, wenn du Festavia mit einer Hue Bridge verwendest. Wähle zwischen funkelnden Sternen, tanzenden Flammen oder einem sanften, kerzenähnlichen Flackern. Für ein besonders intensives Erlebnis synchronisiere Deine Lichter mit Musik und beobachte, wie sie zu jedem Takt tanzen, dimmen und ihre Farbe verändern. Festavia ist nahtlos in das Hue System integriert und erstrahlt im Einklang mit Deinen Innen- und Außenleuchten. Sie lässt sich über die Hue App und Sprachassistenten mühelos steuern und konfigurieren.
- 1.35 x 2 m mit 250 LEDs
- Weiß- und Farbverläufe
- Musiksynchronisation und dynamische Effekte
- Transparentes Kabel
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103179890
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Transparent
- Material
- PC, PVC
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 15'000
- Nennlebensdauer
- 15'000
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +45 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- -
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 2
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 12
Lichterkette/Lightstrip
- Verlängerung möglich
- Ja
- Eingangsspannung
- 24V
- Länge
- 1'350 mm
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Balkon, Schlafzimmer, Garten, Außenbereich, Patio
- Stil
- Zeitlos
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103179890
- Nettogewicht
- 1.02 kg
- Bruttogewicht
- 1.3 kg
- Höhe
- 156 mm
- Länge
- 114 mm
- Breite
- 226 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004456601
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.5
- Leistung
- 13.9
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 0.016
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 5'850
- Gesamte Höhe
- 2'000 mm
- Gesamte Länge
- 5'850 mm
- Kabellänge bis zur ersten LED
- 4'500 mm
- Länge der Lichterkette
- 1'350 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 200
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges Licht (RGBIC)
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP54 (IP44-Netzteil)
- Schutzklasse
- Klasse II und III
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Lichtleistung von 2.700 K
- 150
- LED-Lichtabstand
- 150 mm
- Hochfrequenz-Sensor
- Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Nein
- Montageoptionen
- Wand, Fenster
Die Lampe
- Bauform
- Curtain
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden