Füge Deine dimmbare nicht-smarte Beleuchtung zu Deinem Philips Hue Ökosystem hinzu – für mühelose Steuerung und Komfort. Mit dem kabelgebundenen Dimmschalter kannst Du die meisten traditionellen Lampen und Leuchten zusammen mit Deinen bestehenden Hue Lampen steuern, alles als ein nahtloses Erlebnis. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst – zu smarten Leuchten! Steuere sie in der Hue App, mit Sprachassistenten oder direkt über Deinen Wandschalter. Erschaffe Automatisierungen passend zu Deinem Tagesablauf und binde Lampen in Szenen ein. Das kompakte Modul wird hinter dem Schalter installiert und ist netzbetrieben, daher wird keine Batterie benötigt. Wenn Du einen Dimmschalter ersetzt, ist ein Druckschalter erforderlich, um dieses Produkt zu betreiben. Als Teil des Hue Ökosystems, das auf einem zuverlässigen Zigbee-Netzwerk basiert, behältst Du die Kontrolle über Deine Lampen, auch wenn das WLAN ausfällt. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen

Kontrolliere smarte und nicht smarte Lichter

Automationen und Lichtszenen einstellen

Funktioniert mit oder ohne Nullleiter

Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten