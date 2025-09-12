*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Kabellose Hue Secure Kamera
Philips Hue kann Dein Zuhause für Dich im Auge behalten! Nutze einen gestochen scharfen, klaren Livestream in 1080p-HD-Auflösung. Lass das Licht angehen oder erhalte eine Benachrichtigung auf Deinem Mobilgerät, wenn Bewegung erkannt wird. Mit einem Tippen in der Hue App kannst Du sogar einen Tonalarm auslösen. Diese kabelgebundene Heimüberwachungskamera lässt sich einfach in jedem Zuhause montieren und installieren.
Produkt-Highlights
- Vollständige Verschlüsselung
- Video in 1080p-HD-Auflösung
- Stecker in die Steckdose stecken
- Inklusive Wandhalterung
Das alles funktioniert mit der Philips Hue Bridge
Mit einer Hue Bridge kannst Du sämtliche Smart-Home-Sicherheitsfunktionen nutzen: optischer und akustischer Alarm, die automatische Funktion Anwesenheit simulieren und die Einrichtung des Sicherheitssystems oder des smarten Lichtsystems in Deinem Zuhause.
Überwache Dein Zuhause
Erhalte immer dann, wenn Deine Hue Secure Kamera Bewegung erkennt, Benachrichtigungen direkt auf Dein Mobilgerät. Erstelle eine Aktion oder Paketzonen, um Benachrichtigungen abhängig davon zu erhalten, was die Bewegung auslöst, wie zum Beispiel eine Person, ein Tier, ein Fahrzeug oder ein Paket.
Erzeuge den Eindruck, als wärst du zuhause
Verwende Deine Hue Secure Camera mit der automatischen Funktion Anwesenheit simulieren und der Zwei-Wege-Sprechfunktion, damit Du Dich zu Hause sicherer fühlen kannst.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz