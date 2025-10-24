Die Philips Hue White A67 Lampe verfügt über eine hohe Lichtleistung von 1600 Lumen (das entspricht 100 W) und eine kabellosen Dimmfunktion. Damit erhältst Du helles Licht für Orte wie Deine Garage oder Küche, sowie ein wärmeres Licht für jeden Raum. Schließe die Hue Bridge an, um alle intelligenten Beleuchtungssteuerungsmöglichkeiten und Funktionen zu nutzen.