A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (Doppelpack)
Diese beiden smarten E27 LED-Lampen sind für die meisten Leuchten geeignet. Sie bieten ein kaltweißes und warmweißes Licht mit allen dazwischenliegenden Weißtönen sowie ein sofortiges, kabelloses Dimmen.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 800 Lumen*
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110