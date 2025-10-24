Adore Badezimmer-Spot
Erleuchte den Raum mit einem Philips Hue White Ambiance Adore Spot. Warmes bis kühles weißes Licht und integrierte Lichtszenen erleichtern Dir das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall