Tischleuchte Felicity
Mit der Philips Hue White Ambiance Felicity Tischleuchte kannst Du in Deinem Zuhause ganz einfach die Lichtprogramme für jeden Moment des Tages steuern. Mit dem Dimmschalter kannst Du immer das richtige Licht zum Entspannen, Lesen, Konzentrieren oder Energietanken einstellen.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- E27
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik