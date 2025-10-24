Hue Signe Tischleuchte
Erzeuge mit dieser schlanken Tischlampe farbige Akzente an der Wand oder eine stimmungsvolle Atmosphäre im ganzen Raum. Du hast die Wahl zwischen jedem beliebigen Weißton und 16 Millionen Farben. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.
Produkt-Highlights
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Aluminium
Material
Aluminium