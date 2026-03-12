Lineare Philips Hue Gradient Lightbar – 2er-Pack
Über Lineare Philips Hue Gradient Lightbar – 2er-Pack
Diese Unterbauleuchten sind perfekt für Küchen oder jeden Raum mit Schränken und Regalen im ganzen Zuhause geeignet. Sie kombinieren funktionale und stimmungsvolle Beleuchtung passend für jeden Moment. Bereite Mahlzeiten unter klarem Tageslichtweiß vor, speise in einem sanften warmen Weißton und treffe abends Freunde und Verwandte bei Farbverläufen aus buntem Licht, die lebendige Wandflutungseffekte erzeugen. Vollspektrum-Tageslichtweiß bringt jede Weißlichttemperatur in den Raum, während Chromasync für eine präzise Farbangleichung zwischen den Leuchten sorgt und einen übergangslosen Eindruck erzeugt. Montiere diese hochwertige lackierte Aluminiumleuchte einfach selbst unter Küchenschränken oder Regalen und schließe es an Deine bestehende Wandsteckdose an. Beginne mit einem Zweier-Pack linearer Gradient Lightbars und erweitere es durch Erweiterungen für bis zu 3 Meter Länge und insgesamt fünf Leuchten. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.
- Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)
- Wandflutungseffekte mit Farbverlauf
- Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
- Selbst montierbar
- Steuern und individuell einstellen mit der Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138392
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Aluminium, Aluminiumdruckguss, Polykarbonat
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50'000
- Nennlebensdauer
- 25'000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbar
- Nein
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Mobil
- Nein
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 120
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- >80
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 0.5
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 90
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Home Office, Küche, Wohnzimmer
- Stil
- Funktional
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103138392
- Nettogewicht
- 1.2 kg
- Bruttogewicht
- 1.5 kg
- Höhe
- 72 mm
- Länge
- 630 mm
- Breite
- 146 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004346101
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.1
- Leistung
- 16
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 29 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 1'400
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- n/a
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II und III
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Lichtleistung von 2.700 K
- 980
- Anzahl Lichtquellen
- 2
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Schränke
Die Lampe
- Bauform
- Yes
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden