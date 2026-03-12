Bringe noch mehr funktionale und farbenfrohe Umgebungsbeleuchtung auf jede Küchenarbeitsfläche oder jede Unterschrankfläche in Deinem Zuhause. Erweitere Deine am Unterschrank installierten Spots durch die mitgelieferte Licht-Box mit bis zu drei weiteren Leuchten an der Steckdose. Jetzt bleibt keine Ecke der Küche mehr dunkel! Vollspektrum-Tageslichtweiß bringt jede Weißlichttemperatur in den Raum, während Chromasync für eine präzise Farbangleichung zwischen den Leuchten sorgt und einen übergangslosen Eindruck erzeugt. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der Hue App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.

Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)

Einstellbares weißes und farbiges Licht

Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung

Selbst montierbar

Steuern und individuell einstellen mit der Hue App