Bringe noch mehr funktionale und stimmungsvolle Beleuchtung in Dein Zuhause – passend für jeden Moment, ob in der Küche oder in beliebigen anderen Räumen. Erweitere Dein Setup der linearen Lightbar Gradient mit dieser Erweiterung. Verbinde eine Reihe linearer Gradient Lightbars zu einer Gesamtlänge von 3 Metern und mit insgesamt fünf Lichtern. Bringe einen Farbverlauf von farbigem und weißem Licht in jede Küchenecke oder in Räume mit Schränken oder Regalen. Vollspektrum-Tageslichtweiß bringt jede Weißlichttemperatur in den Raum, während Chromasync für eine präzise Farbangleichung zwischen den Leuchten sorgt und einen übergangslosen Eindruck erzeugt. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.

Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)

Wandflutungseffekte mit Farbverlauf

Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung

Selbst montierbar

Steuern und individuell einstellen mit der Hue App