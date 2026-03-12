Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung
Über Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung
Bringe noch mehr funktionale und stimmungsvolle Beleuchtung in Dein Zuhause – passend für jeden Moment, ob in der Küche oder in beliebigen anderen Räumen. Erweitere Dein Setup der linearen Lightbar Gradient mit dieser Erweiterung. Verbinde eine Reihe linearer Gradient Lightbars zu einer Gesamtlänge von 3 Metern und mit insgesamt fünf Lichtern. Bringe einen Farbverlauf von farbigem und weißem Licht in jede Küchenecke oder in Räume mit Schränken oder Regalen. Vollspektrum-Tageslichtweiß bringt jede Weißlichttemperatur in den Raum, während Chromasync für eine präzise Farbangleichung zwischen den Leuchten sorgt und einen übergangslosen Eindruck erzeugt. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.
- Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)
- Wandflutungseffekte mit Farbverlauf
- Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
- Selbst montierbar
- Steuern und individuell einstellen mit der Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138330
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Aluminium, Aluminiumdruckguss, Polykarbonat
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50'000
- Nennlebensdauer
- 25'000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbar
- Nein
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Mobil
- Nein
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 120
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- >80
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 0.5
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 90
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Home Office, Küche, Wohnzimmer
- Stil
- Funktional
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103138330
- Nettogewicht
- 0.48 kg
- Bruttogewicht
- 0.6 kg
- Höhe
- 54 mm
- Länge
- 630 mm
- Breite
- 70 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004346001
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.1
- Leistung
- 8
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 29 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 700
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- n/a
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II und III
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Lichtleistung von 2.700 K
- 490
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Schränke
Die Lampe
- Bauform
- Yes
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden