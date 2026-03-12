Hülle Deinen Garten in ein Netz aus magischem Licht! Die Festavia Netzlichterkette für den Außenbereich sorgt mit dekorativer, festlicher Beleuchtung für unvergessliche Momente. Genieße lebendige Farbverläufe in mehreren Farben oder warm‑ bis kaltweißes Licht — perfekt für jede Jahreszeit, jeden Anlass oder jede Stimmung. Lege Festavia Lichernetze über Sträucher, Zäune oder Balkon­geländer und bringe jeden Bereich zum Strahlen. Dank der Schutzklasse IP54 sind sie wetterfest und können das ganze Jahr über draußen bleiben. Entdecke noch mehr Magie, wenn Du Festavia zusammen mit einer Hue Bridge nutzt! Personalisiere jeden Moment mit dynamischen Effekten – von funkelnden Sternen über tanzende Flammen bis hin zu einem sanften, kerzenähnlichen Flackern. Für ein besonders intensives Erlebnis synchronisiere Deine Lichter mit Musik und beobachte, wie sie zu jedem Takt tanzen, dimmen und ihre Farbe verändern. Festavia ist nahtlos in das Hue System integriert und harmoniert im Einklang mit Deinen Hue Außenleuchten und bietet eine mühelose Steuerung sowie individuelle Anpassungsmöglichkeiten über die Hue App und Sprachassistenten.

1 x 3,5 m mit 250 LEDs

Weiß- und Farbverläufe

Musiksynchronisation und dynamische Effekte

Schwarzes Kabel

Nutzung im Außenbereich