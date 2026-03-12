Kabelgebundener Dimmschalter (1 Kanal)
Über Kabelgebundener Dimmschalter (1 Kanal)
Füge Deine dimmbare nicht-smarte Beleuchtung zu Deinem Philips Hue Ökosystem hinzu – für mühelose Steuerung und Komfort. Mit dem kabelgebundenen Dimmschalter kannst Du die meisten traditionellen Lampen und Leuchten zusammen mit Deinen bestehenden Hue Lampen steuern, alles als ein nahtloses Erlebnis. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst – zu smarten Leuchten! Steuere sie in der Hue App, mit Sprachassistenten oder direkt über Deinen Wandschalter. Erschaffe Automatisierungen passend zu Deinem Tagesablauf und binde Lampen in Szenen ein. Das kompakte Modul wird hinter dem Schalter installiert und ist netzbetrieben, daher wird keine Batterie benötigt. Wenn Du einen Dimmschalter ersetzt, ist ein Druckschalter erforderlich, um dieses Produkt zu betreiben. Als Teil des Hue Ökosystems, das auf einem zuverlässigen Zigbee-Netzwerk basiert, behältst Du die Kontrolle über Deine Lampen, auch wenn das WLAN ausfällt. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
- Kontrolliere smarte und nicht smarte Lichter
- Automationen und Lichtszenen einstellen
- Funktioniert mit oder ohne Nullleiter
- Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111937
Design und Materialausführung
- Farbe
- Hellgrau
- Material
- Synthetik
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Hue Dimmschalter im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Herzstück
- Ja
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103111937
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Bruttogewicht
- 0,07 kg
- Höhe
- 141 mm
- Länge
- 93 mm
- Breite
- 45 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004296902
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103111937
Stromverbrauch
- Leistung
- 0,4
Service
- Garantie
- 5 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse III
- Montageoptionen
- Wand, Decke
Der Schalter
- Konfigurierbare Tasten
- 1
- Nutzlebensdauer
- 25,000 clicks
- Montageoptionen
- Wand
- Unterstützte Verdrahtung
- Nullleiter, Ohne Nullleiter
- Ausgangskanal
- 1 Kanal
- Unterstützter Schaltertyp
- Druck, Kippschalter
- Lampenlast
- 5–200 W LED-Phasenabschnitt (einschließlich dimmbarer LED-Vorschaltgeräte), 5–20 W LED – Phasenanschnitt, 20–200 W Halogen, Glühlampe – Phasenabschnitt, 20–150 W Halogen, Glühlampe – Phasenanschnitt
- Dimmerlast
- Phasenanschnitt, Hinterkante
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- iOS 17 oder höher, Android 12.0 und höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden