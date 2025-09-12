Einfache Installation und Erweiterung

Beleuchte dunkle Pfade, setzte Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf der Terrasse. Mit den Hue Niedervolt Leuchten kannst Du das problemlos in Eigenregie tun. Die Produkte arbeiten mit niedriger Spannung und sind deshalb sicher in der Nutzung und einfach zu installieren. Komplexität in der Außenbeleuchtung gehört der Vergangenheit an: Lasse Deiner Kreativität mit Erweiterungen freien Lauf.