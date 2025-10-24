Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Struana Badezimmer Deckenleuchte

Struana Badezimmer Deckenleuchte

Die speziell für Badezimmer konstruierte Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Struana mit Schutzklasse IP44 erzeugt das passende warme bis kühle weiße Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Steuere sie sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter, per Bluetooth oder schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Find your product manual

