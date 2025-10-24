Struana Deckenleuchte
Mit der Philips Hue Struana Deckenleuchte setzt Du Dein Badezimmer bestens in Szene. Je nach Situation hilft sie Dir beim Energie tanken, Konzentrieren, Lesen oder Entspannen. Zudem ist sie mit Schutzklasse IP44 bestens für feuchte Umgebungen geeignet.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- Integrierte LED
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik