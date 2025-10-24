Einzelne Lampe, E27
Bringe mit dieser intelligenten E27-Lampe Farbe in Dein Heim. Mit einer Auswahl von 16 Millionen Farben erhält Dein Heim einen ganz neuen Charakter. Der Anschluss an die Hue Bridge ermöglicht die Nutzung des gesamten Potenzials der vollständigen intelligenten Beleuchtungssteuerung und aller Funktionen.
Aktueller Preis ist 59,95 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 1 x E27-Lampe
- Weißes und farbiges Licht
- Dimmbar
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110