Die Philips Hue Pendelleuchte Ensis mit weißem und farbigem Umgebungslicht hat ein schlankes Erscheinungsbild mit einem Up- und einem Downlight, so dass sich funktionale und Umgebungsbeleuchtung einfach miteinander kombinieren lässt. Sie bietet alle Weißlichttöne und 16 Millionen Farben und ist perfekt für Dein Esszimmer geeignet.