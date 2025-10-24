Festavia Lichterketten v1
Mit 250 smarten Mini-LEDs entlang eines 20-Meter-Kabels ist die Hue Festavia Lichterkette die perfekte Dekoration in Deinem Wohnbereich. Erzeuge einen Farbverlauf entlang der gesamten Lichterkette oder verwende eine Farbe für ein traditionelleres Ambiente
Produkt-Highlights
- 250 smarte Farb-LEDs
- 20-Meter-Kabel
- Schwarze Kordel
- Inklusive Netzteil
- Nur für den Innenbereich
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik