Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots
Nahaufnahme der Rückseite von Hue White & Color Ambiance Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots
Nahaufnahme der Rückseite von Hue White & Color Ambiance Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots
Angegebene Abmessungen von Hue White & Color Ambiance Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots
Verpackungsinhalt von Hue White & Color Ambiance Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots
Verpackung von Hue White & Color Ambiance Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Ausgenommen von allen Werbeaktionen und Angeboten

Über Philips Hue Erweiterung für Unterschrank-Spots

Bringe noch mehr funktionale und farbenfrohe Umgebungsbeleuchtung auf jede Küchenarbeitsfläche oder jede Unterschrankfläche in Deinem Zuhause. Erweitere Deine am Unterschrank installierten Spots durch die mitgelieferte Licht-Box mit bis zu drei weiteren Leuchten an der Steckdose. Jetzt bleibt keine Ecke der Küche mehr dunkel! Vollspektrum-Tageslichtweiß bringt jede Weißlichttemperatur in den Raum, während Chromasync für eine präzise Farbangleichung zwischen den Leuchten sorgt und einen übergangslosen Eindruck erzeugt. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der Hue App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.

  • Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)
  • Einstellbares weißes und farbiges Licht
  • Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
  • Selbst montierbar
  • Steuern und individuell einstellen mit der Hue App
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay