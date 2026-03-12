Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung
Nahaufnahme der Rückseite von Hue White & Color Ambiance Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung
Nahaufnahme der Rückseite von Hue White & Color Ambiance Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung
Detaillierte Nahaufnahme von Hue White & Color Ambiance Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung
Angegebene Abmessungen von Hue White & Color Ambiance Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung
Verpackungsinhalt von Hue White & Color Ambiance Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung
Verpackung von Hue White & Color Ambiance Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Ausgenommen von allen Werbeaktionen und Angeboten

Über Philips Hue lineare Gradient Lightbar – Erweiterung

Bringe noch mehr funktionale und stimmungsvolle Beleuchtung in Dein Zuhause – passend für jeden Moment, ob in der Küche oder in beliebigen anderen Räumen. Erweitere Dein Setup der linearen Lightbar Gradient mit dieser Erweiterung. Verbinde eine Reihe linearer Gradient Lightbars zu einer Gesamtlänge von 3 Metern und mit insgesamt fünf Lichtern. Bringe einen Farbverlauf von farbigem und weißem Licht in jede Küchenecke oder in Räume mit Schränken oder Regalen. Vollspektrum-Tageslichtweiß bringt jede Weißlichttemperatur in den Raum, während Chromasync für eine präzise Farbangleichung zwischen den Leuchten sorgt und einen übergangslosen Eindruck erzeugt. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.

  • Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)
  • Wandflutungseffekte mit Farbverlauf
  • Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
  • Selbst montierbar
  • Steuern und individuell einstellen mit der Hue App
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay