Vielseitige Spots, die jede Küchenarbeitsfläche und jede Unterschrankfläche im ganzen Zuhause mit dem perfekten Licht versehen. Vollspektrum-Tageslichtweiß, das eine Reihe von Weißlichttönen liefert – von hellem Kaltweiß für die konzentrierte Essenszubereitung bis hin zu weichen, warmen Tönen für ein entspanntes Abendessen. Stelle die Scheinwerfer auf eine von 16 Millionen Farben ein, um Deine Schränke in dekorative Gegenstände zu verwandeln oder ein lebendiges Ambiente für gesellige Runden zu schaffen. Die Chromasync-Technologie sorgt für präzise Farbanpassung bei allen Lampen. Diese hochwertigen Spots können einfach unter Küchenschränken oder Regalen selbst montiert und an Deine bestehende Wandsteckdose angeschlossen werden. Beginne mit einem Dreier-Pack von Spots und füge dann mit der mitgelieferten Licht-Box bis zu drei weitere Lichter an der Steckdose hinzu. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der Hue App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.

Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)

Einstellbares weißes und farbiges Licht

Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung

Selbst montierbar

Steuern und individuell einstellen mit der Hue App