Philips Hue Spots für Unterschränke, 3er-Pack
Über Philips Hue Spots für Unterschränke, 3er-Pack
Vielseitige Spots, die jede Küchenarbeitsfläche und jede Unterschrankfläche im ganzen Zuhause mit dem perfekten Licht versehen. Vollspektrum-Tageslichtweiß, das eine Reihe von Weißlichttönen liefert – von hellem Kaltweiß für die konzentrierte Essenszubereitung bis hin zu weichen, warmen Tönen für ein entspanntes Abendessen. Stelle die Scheinwerfer auf eine von 16 Millionen Farben ein, um Deine Schränke in dekorative Gegenstände zu verwandeln oder ein lebendiges Ambiente für gesellige Runden zu schaffen. Die Chromasync-Technologie sorgt für präzise Farbanpassung bei allen Lampen. Diese hochwertigen Spots können einfach unter Küchenschränken oder Regalen selbst montiert und an Deine bestehende Wandsteckdose angeschlossen werden. Beginne mit einem Dreier-Pack von Spots und füge dann mit der mitgelieferten Licht-Box bis zu drei weitere Lichter an der Steckdose hinzu. Steuere Deine Lichter auf Deine Art – mit der Hue App, Deiner Stimme oder smarten Steuerungen. Schalte Automatisierungen und erweiterte Funktionen mit einer Hue Bridge frei.
- Vollspektrum-Tageslichtweiß (1000–20.000 K)
- Einstellbares weißes und farbiges Licht
- Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
- Selbst montierbar
- Steuern und individuell einstellen mit der Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138699
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Aluminium, Aluminiumdruckguss, Polykarbonat
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50.000
- Umgebungstemperaturbereich
- +10 bis +25 °C
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbar
- Nein
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Mobil
- Nein
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 49
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- >80
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 0.5
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 108
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Home Office, Küche, Wohnzimmer
- Stil
- Funktional
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103138699
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Bruttogewicht
- 1,25 kg
- Höhe
- 72 mm
- Länge
- 365 mm
- Breite
- 232 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004346601
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,1
- Leistung
- 7,8
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 7,8
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 20 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 750
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Farbiges und weißes Licht (RBGW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- n/a
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II und III
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Lichtleistung von 2.700 K
- 720
- Anzahl Lichtquellen
- 3
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Schränke
Die Lampe
- Bauform
- Spotlight
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden