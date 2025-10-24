Support
Sana Wandleuchte

Besonders eindrucksvoll an der Sana Wandleuchte ist ihr schlankes Design und ihr indirekter Lichteffekt. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
