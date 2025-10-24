Sale
Starter-Set: 2 smarte Lampen E27 (800) + Smart Button
Bringe mit dem Philips Hue White & Color Ambiance E27 Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Verbinde die Lampen mit der enthaltenen Hue Bridge, um eine endlose Auswahl an Funktionen zu nutzen. Steuere Dein Licht über die App, über Deine Stimme oder die enthaltenen Smart Button.
Aktueller Preis ist 104,99 €, ursprünglicher Preis ist 149,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Bis zu 800 Lumen*
- Weißes und farbiges Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Inklusive Smart Button
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110