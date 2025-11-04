GU10 - Luz inteligente
Obtén la luz adecuada para cualquier momento del día con esta ampolleta GU10, que ofrece luz blanca cálida a fría y atenuación inalámbrica instantánea para cualquier aplicación de tu hogar.
- White ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca de cálida a fría
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
50x58