*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Ampolleta individual GU10
Instala iluminación inteligentes en las luces de tu hogar con esta alternativa LED GU10 inteligente, que proyecta una luz blanca suave y ofrece atenuación inalámbrica instantánea.
- White
- Requiere Hue Bridge
- 1 Ampolleta GU10
- Luz blanca cálida (2700K)
Control inteligente dentro y fuera de casa
Gracias a la Philips Hue app para Android e iOS, podrá controlar las luces de manera remota donde sea que se encuentre. Vea si recordó apagar las luces antes de salir de casa y enciéndalas si trabaja hasta tarde.
Configure los temporizadores para su comodidad
La función de programación de horarios de la aplicación Hue de Philips le permitirá simular que se encuentra en casa aunque no sea así. Configure las luces para que se enciendan a una hora concreta y para encontrarlas encendidas cuando llegue a casa. También podrá configurar que las habitaciones se iluminen a horas diferentes. Y, por supuesto, podrá configurar las luces para que se apaguen progresivamente de noche y pueda despreocuparse por completo.
Regulación sin instalación
Disfrute una regulación suave garantizada gracias a Philips Hue. Configure un ajuste óptimo: ni muy oscuro ni muy brillante. Sin necesidad de cables, electricistas o instalación
Contrólalo a tu manera
Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la Philips Hue app, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia total de Philips Hue. Philips Hue funciona incluso con Amazon Alexa, Apple Homekit y el Asistente de Google Home, para que puedas controlar las luces con tu voz.
Requiere un puente Philips Hue
Conecte las luces Philips Hue al puente para controlarlas desde su teléfono inteligente o tablet con la Philips Hue app.
Foco LED controlable de manera inalámbrica
Este foco LED se controla de forma inalámbrica si lo conecta al puente Philips Hue para un control inteligente o al interruptor atenuador Philips Hue.
Regulable solo con dispositivos compatibles con Philips Hue
Este producto solo puede atenuarse si está conectado al puente Philips Hue o a un dispositivo compatible con Philips Hue
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
50x57