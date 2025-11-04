Paquete de 1 GU10
Ilumina con color tu hogar con esta ampolleta reflectora. Con 16 millones de colores a elegir, dale una nueva personalidad a tu casa utilizando esta iluminación. Contrólala al instante por Bluetooth en una habitación o conéctala al Bridge Hue para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes.
Productos destacados
- White & Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca y de color
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
50x58