Starter kit: 3 focos inteligentes GU10
Añade color ambiental a cualquier habitación con el Philips Hue White and color ambiance starter kit. El kit incluye 3 focos inteligentes de colores y un Hue Bridge que proporciona un control total de las luces, acceso a la Hue App, y un sinfín de funciones.
Productos destacados
- Vida útil de más de 10 años
- Regulación de intensidad inalámbrica instantánea
- Bridge Philips Hue incluido
- Luz blanca y de color
Especificaciones
Características de la fuente de luz
Características de la fuente de luz
Factor de forma
GU10