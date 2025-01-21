Apliqué de pared Creek de 60W E27 sin lámpara
Crea un punto focal encantador para tu entrada con este aplique de pared directo Philips myGarden negro. Está hecha de aluminio de alta calidad y emite luz blanca cálida de ahorro de energía. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar de tu jardín.
Productos destacados
- Sin lámpara
- Negro
- Resistente al agua
Iluminación exterior decorativa
La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, que ilumina características llamativas, caminos con estilo o crea el ambiente perfecto para esas veladas memorables con amigos y familiares. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama de hermosas soluciones de iluminación decorativa para exteriores con el estilo y la funcionalidad para ayudarte a aprovechar al máximo tu espacio al aire libre con tu propio estilo.
Alternativas para un estilo tradicional
Diseñada en Europa, esta lámpara tiene una firma de diseño única para ayudarte a crear una apariencia exterior tradicional.
Alternativas de apliqués de pared exteriores
Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este apliqué de pared, perfecto para montar cerca de la puerta de tu casa o en las paredes de tu terraza.
Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores
Esta lámpara Philips está diseñada específicamente para exterior. Es de uso rudo y construida para durar, así que iluminará tu jardín noche tras noche. Está fabricada con aluminio moldeado a presión y materiales sintéticos superiores.
Ahorro de energía
Esta luz de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.
Luz potente
Esta lámpara de exterior proporciona una potente luz blanca cálida. Un brillante haz de luz para iluminar tu jardín o terraza.
Impermeable
Esta lámpara de exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos y se probó rigurosamente para asegurar su resistencia al agua. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, es el producto usado más comúnmente y es ideal para el uso general en exteriores.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal