Impermeable

Esta lámpara de exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos y se probó rigurosamente para asegurar su resistencia al agua. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, es el producto usado más comúnmente y es ideal para el uso general en exteriores.