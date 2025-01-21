Extensión de tira de luces Hue Flux de 2 m
Ilumina tus habitaciones más grandes con una extensión fácil de instalar y compatible con las tiras de luces Hue Flux y Hue Flux ultrabrillantes. Disfruta de una experiencia impecable sin sacrificar el ambiente ni la calidad de la luz. Lleva degradados de colores intensos y brillantes, y luz blanca pura a más rincones de tu casa. La tecnología Chromasync™ garantiza una mezcla de colores precisa para una visualización impecable de la luz.
Productos destacados
- Extensión de tira de luces de 2 m/6.5 pies
- Instalación fácil
- Extensión máxima 20 m/65 pies
- Luz verdaderamente blanca y brillante
- Mezcla de color de precisión Chromasync™
Especificaciones
Características de la fuente de luz
Características de la fuente de luz
Factor de forma
light strip