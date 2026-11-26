17/02/2026

¿Alguna vez has caminado de noche por un jardín profesionalmente diseñado o un Resort de lujo y notado cómo la luz parece abrazar el suelo, guiando tus pasos sin deslumbrarte? Esos elegantes postes cortos y verticales se llaman luces de bolardo.

Las luminarias de bolardo son luminarias montadas en el suelo diseñadas para proporcionar una iluminación de bajo nivel. A diferencia de las farolas altas que pueden proyectar sombras intensas, las luminarias de bolardo logran una concentración de luz exactamente donde se necesita: en el suelo. Sirven como guías funcionales y acentos estéticos, y actúan como puente entre la seguridad y el estilo en el diseño moderno de paisajes.