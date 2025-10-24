Bombilla inteligente A60 - E27
La bombilla LED regulable Filament de diseño con base E27 aporta un estilo vintage a tus bombillas estándar. De estilo vintage, pero modernas, las bombillas Filament tienen las mismas funciones que otras bombillas inteligentes, incluidas las de atenuar o aumentar la iluminación.
El precio actual es 21,99 €
Productos destacados
- Filamento White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Bombilla vintage con luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x115