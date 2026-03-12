Resilience Pack: Tira Led Hue Plus + Hue Sync + Hue Bridge

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Acerca de Resilience Pack: Tira Led Hue Plus + Hue Sync + Hue Bridge

¡Todo lo que necesitas para iluminación envolvente! Sincroniza las luces con tu pantalla. Incluye Hue Bridge, que desbloquea todas las funciones de Hue.

  • Tira Led Hue Plus (2m)
  • Conecta hasta 4 dispositivos HDMI
  • Sincroniza luces con tu televisor
  • Luz blanca y de color
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay