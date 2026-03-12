Resilience Pack: Tira Led Hue Plus + Hue Sync + Hue Bridge
El precio del paquete es 359,97 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 399,97 €
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Acerca de Resilience Pack: Tira Led Hue Plus + Hue Sync + Hue Bridge
¡Todo lo que necesitas para iluminación envolvente! Sincroniza las luces con tu pantalla. Incluye Hue Bridge, que desbloquea todas las funciones de Hue.
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- Tira Led Hue Plus (2m)
- Conecta hasta 4 dispositivos HDMI
- Sincroniza luces con tu televisor
- Luz blanca y de color
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871403
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Base de tira de luz Plus V4 2 metros
- 1
- Hue Play HDMI Sync Box
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1