Interruptor regulador con cable (1 canal)
Acerca de Interruptor regulador con cable (1 canal)
Añade tus luces regulables no inteligentes al ecosistema Philips Hue para disfrutar de un control sencillo y cómodo. El interruptor regulador con cable te permite controlar la mayoría de las luces y luminarias tradicionales con tus luces Hue existentes, todo ello en una experiencia perfecta. No es necesario sustituir tus candelabros antiguos o accesorios de diseño. ¡Convierte en inteligentes las luminarias que más te gustan! Contrólalas en la aplicación Hue, con asistentes de voz o directamente desde el interruptor de la pared. Configura automatismos que se adapten a tu rutina diaria e incluye luces en las escenas. El módulo compacto se instala detrás del interruptor y se alimenta de la red eléctrica, sin necesidad de pilas. Al sustituir un interruptor inalámbrico, es necesario un interruptor de empuje para hacer funcionar este producto. Como parte del ecosistema Hue, basado en una red Zigbee de confianza, mantienes el control de tus luces, incluso cuando no hay conexión Wi-Fi.
- Convierte en inteligentes las luces no inteligentes
- Controla luces inteligentes y no inteligentes
- Configura automatismos y escenas de iluminación
- Funciona con o sin cable neutro
- Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103111937
Diseño y acabado
- Color
- Gris claro
- Material
- Sintético
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 20 % <H<70 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -5 °C - 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Interruptor Hue incluido
- Sí
- Pieza central
- Sí
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103111937
- Peso neto
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,07 kg
- Altura
- 141 mm
- Longitud
- 93 mm
- Anchura
- 45 mm
- Código 12NC
- 929004296902
Información del embalaje
- EAN
- 8721103111937
Consumo de energía
- Consumo de energía
- 0,4
Servicio
- Garantía
- 5 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase III
- Opciones de montaje
- Pared, Techo
El interruptor
- Botones configurables
- 1
- Duración
- 25,000 clicks
- Opciones de montaje
- pared
- Cableado compatible
- Con cable neutro, Cableado sin neutro
- Canal de salida
- 1 canal
- Tipo de interruptor compatible
- Pulsador, Interruptor basculante
- Carga de bombilla
- LED 5-200 W borde de salida (incluidos los balastos LED regulable), 5-20 W LED-borde de entrada, 20-150 W halógeno, Incandescente - borde de salida, 20-150 W halógeno, Incandescente - borde de entrada
- Carga de regulador
- Borde de entrada, Corte descendente
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- iOS 17 o posterior, Android 12.0 y superior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje