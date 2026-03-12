Empieza a disfrutar del kit de recetas de luz de Philips Hue. Con el interruptor regulador y la bombilla E27 incluidos, puedes alternar entre cuatro preajustes de recetas de luz y disfrutar de regulación inalámbrica. Conecta todo al Hue Bridge para acceder a funciones inteligentes.

White Ambiance

Bluetooth habilitado

Hue Bridge habilitado

Hasta 806 lúmenes*

Luz blanca de cálida a fría

Control inteligente con Hue Bridge*