Bombilla inteligente A19 - E27 - 800

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Primer plano del frente de Hue White Ambiance Bombilla inteligente A19 - E27 - 800
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Acerca de Bombilla inteligente A19 - E27 - 800

Empieza a disfrutar del kit de recetas de luz de Philips Hue. Con el interruptor regulador y la bombilla E27 incluidos, puedes alternar entre cuatro preajustes de recetas de luz y disfrutar de regulación inalámbrica. Conecta todo al Hue Bridge para acceder a funciones inteligentes.

  • White Ambiance
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Hasta 806 lúmenes*
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Control inteligente con Hue Bridge*
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay