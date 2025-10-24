Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Foco extensible Runner sencillo

Foco extensible Runner sencillo

Con un cabezal ajustable, el foco Runner White ambiance de Philips Hue en blanco permite iluminar con una luz blanca de cálida a fría en cualquier esquina de la habitación. Utiliza las fórmulas de iluminación integradas para tus rutinas diarias y consigue un control instantáneo con Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • Incluye bombilla LED GU10
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Aluminio

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay