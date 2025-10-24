Pack de 1 B22
Utiliza miles de tonos de luz blanca cálida a fría con esta bombilla inteligente B22, sus bases de bayoneta se adaptan a la mayoría de las luminarias estándar. La regulación inalámbrica te permite crear el ambiente adecuado al instante.
Productos destacados
- White Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca de cálida a fría
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x109