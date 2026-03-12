Aporta una iluminación ambiental aún más funcional y colorida a todas las encimeras de la cocina o a cualquier superficie situada debajo de los armarios de tu hogar. Amplía tu sistema de focos bajo los armarios añadiendo hasta tres luces más a la toma de corriente con la caja de conexiones incluida. ¡Ya no tendrás que dejar ningún rincón de la cocina a oscuras! La luz de día de espectro completo aporta todos los tonos de luz blanca al espacio, mientras que Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores entre las luces para lograr un aspecto uniforme. Controla tus luces a tu manera: con la app Hue, por voz o mediante controles inteligentes. Accede a automatismos y funciones más avanzadas con un Hue Bridge.

Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)

Luz blanca y de colores ajustable

Coincidencia precisa de colores Chromasync™

Fácil de instalar tú mismo

Controla y personaliza con la aplicación Hue