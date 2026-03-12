Focos versátiles que aportan la iluminación perfecta a cualquier encimera de cocina o superficie situada debajo de los armarios de toda la casa. La luz de día de espectro completo ofrece una amplia gama de tonos de luz blanca, desde blanco frío y brillante ideal para preparar la comida a tonos cálidos y suaves perfectos para una cena relajante. Ajusta los focos con cualquiera de los 16 millones de colores disponibles para convertir tus armarios en un elemento decorativo o crear un ambiente vibrante ideal para estar con amigos. La tecnología Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores en todas las luces. Estos focos, fáciles de instalar por uno mismo, se montan de forma sencilla debajo de los armarios o estantes de la cocina y se enchufan a la toma existente. Empieza con un pack de 3 focos y luego añade hasta tres luces más a la toma de corriente con la caja de conexiones incluida. Controla tus luces a tu manera: con la app Hue, por voz o mediante controles inteligentes. Accede a automatismos y funciones más avanzadas con un Hue Bridge.

Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)

Luz blanca y de colores ajustable

Coincidencia precisa de colores Chromasync™

Fácil de instalar tú mismo

Controla y personaliza con la aplicación Hue