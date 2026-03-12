Pack 3 focos empotrados para debajo armarios Philips Hue
Acerca de Pack 3 focos empotrados para debajo armarios Philips Hue
Focos versátiles que aportan la iluminación perfecta a cualquier encimera de cocina o superficie situada debajo de los armarios de toda la casa. La luz de día de espectro completo ofrece una amplia gama de tonos de luz blanca, desde blanco frío y brillante ideal para preparar la comida a tonos cálidos y suaves perfectos para una cena relajante. Ajusta los focos con cualquiera de los 16 millones de colores disponibles para convertir tus armarios en un elemento decorativo o crear un ambiente vibrante ideal para estar con amigos. La tecnología Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores en todas las luces. Estos focos, fáciles de instalar por uno mismo, se montan de forma sencilla debajo de los armarios o estantes de la cocina y se enchufan a la toma existente. Empieza con un pack de 3 focos y luego añade hasta tres luces más a la toma de corriente con la caja de conexiones incluida. Controla tus luces a tu manera: con la app Hue, por voz o mediante controles inteligentes. Accede a automatismos y funciones más avanzadas con un Hue Bridge.
- Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)
- Luz blanca y de colores ajustable
- Coincidencia precisa de colores Chromasync™
- Fácil de instalar tú mismo
- Controla y personaliza con la aplicación Hue
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103138699
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Aluminio, Aluminio fundido, Policarbonato
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
- Rango de temperatura ambiente
- +10 °C a +25 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Altura ajustable
- No
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
- Portátil
- No
Características de la luz
- Ángulo de apertura
- 49
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- >80
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 0.5
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 108
Varios
- Diseñada especialmente para
- Dormitorio, Oficina en casa, Cocina, Salón
- Estilo
- Funcional
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103138699
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 1,25 kg
- Altura
- 72 mm
- Longitud
- 365 mm
- Anchura
- 232 mm
- Código 12NC
- 929004346601
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,1
- Consumo de energía
- 7,8
- Consumo energético kWh/1000 h
- 7,8
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 20 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 750
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Luz blanca y de colores (RGBW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida
- n/a
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II y III
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Flujo luminoso a 2700 K
- 720
- Número de fuentes de luz
- 3
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Cuadros
La bombilla
- Formato
- Spotlight
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje