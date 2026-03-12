Philips Hue gradient barra lineal pack 2

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Philips Hue gradient barra lineal pack 2
Primer plano de la parte trasera de Hue White and Color Ambiance Philips Hue gradient barra lineal pack 2
Primer plano de la parte trasera de Hue White and Color Ambiance Philips Hue gradient barra lineal pack 2
Primer plano detallado de Hue White and Color Ambiance Philips Hue gradient barra lineal pack 2
Dimensiones establecidas de Hue White and Color Ambiance Philips Hue gradient barra lineal pack 2
Dimensiones establecidas de Hue White and Color Ambiance Philips Hue gradient barra lineal pack 2
Contenido del embalaje de Hue White and Color Ambiance Philips Hue gradient barra lineal pack 2
Embalaje de Hue White and Color Ambiance Philips Hue gradient barra lineal pack 2
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Acerca de Philips Hue gradient barra lineal pack 2

Estas luces para debajo de los armarios son perfectas para cocinas o cualquier espacio de la casa que cuente con armarios y estanterías. Combinan iluminación funcional y ambiental para adaptarse a cada momento. Prepara la comida con tonos de luz de día, cena con suave brillo cálido y, después, disfruta de tus amigos con un degradado de luz colorida que crea vibrantes efectos de iluminación difusa en las paredes. La luz de día de espectro completo aporta todos los tonos de luz blanca al espacio, mientras que Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores entre las luces para lograr un aspecto uniforme. Fácil de instalar: coloca esta lámpara de aluminio pintado de alta calidad debajo de los armarios de cocina o las estanterías y enchúfala a la toma de corriente de la pared. Empieza con un juego de dos luces lineales con degradado y amplíalo conectando una serie de luces de hasta 3 metros, con un total de cinco luces. Controla las luces a tu manera: con la app, la voz o controles inteligentes. Accede a automatismos y funciones más avanzadas con un Hue Bridge.

  • Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)
  • Efectos de luz degradados en pared
  • Coincidencia precisa de colores Chromasync™
  • Fácil de instalar tú mismo
  • Controla y personaliza con la aplicación Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay